Sakarya'da inşaatta yapılan kazıda top mermisi bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Yavuz Selim ve Soğuksu mahalleleri sınırında bulunan inşaatın şantiyesinde, yer altına elektrik kablosu döşemek için yapılan kazıda top mermisi bulundu.

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