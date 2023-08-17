Bartın'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 15:22, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 15:43
Bozköy köyü mevkisinde ağaç kesimi yapan Yaşar Işık (43), devrilen ağacın altında kaldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Işık'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.