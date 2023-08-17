Bakan Uraloğlu: Depreme karşı hazırlıklı olmayı bir devlet politikası haline getirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu birtakım inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra AK Parti Konya teşkilatıyla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret ederek burada İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Taş Bina'da düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da olmaktan dolayı memnun olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin önündeki 30- 40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdük"

İl Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirerek Konya'nın ihtiyaçlarını ve neler yapabileceğini masaya yatırdıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Bakan Uraloğlu, "Başkaları pamuk ipliğine bağlı, ilkesiz ittifaklar kurup ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken, bizler Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen 21 yıllık siyasi istikrar dönemi ülkemiz için çok büyük bir kazanım olmuştur. Belki genç olanlar bilemeyebilir ama yaşı yetenler siyasi istikrarsızlığın kaybettirdiklerini çok iyi bilir. Terör, savunma sanayinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye'nin önündeki 30- 40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdük. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 2003 öncesinde 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. 311 kilometre olan köprü uzunluğumuzu 758 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 723 kilometreye çıkardık. Ülkemizi Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. 10 bin 959 kilometre olan demiryolu ağımızı 2 bin 250 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. İç hat uçuş sayımızı 26'dan 57'ye, dış hat nokta sayımızı 342'ye yükselttik. 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık" dedi.

"Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar diyerek bir kez daha Konyalı kardeşlerimizin huzurundayız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 72 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp, bin 272 kilometreye ulaştırdık. 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesini kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk. Çalışmalarımızı burada da bırakmadık. Şu anda devam eden 12 ayrı karayolu projesinin bedeli yaklaşık 16,5 milyar lira. 122 kilometrelik Konya Çevre Yolu'nu, 2x3 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında 3 kısım halinde projelendirdik. Konya-Karaman ve Konya-Ereğli yolları arasındaki bağlantıyı sağlayan 22 kilometrelik 1. kısmı 2020 yılında trafiğe açtık. Çalışmaları devam eden 46 kilometrelik 2. kısım ise Konya-Ereğli, Konya-Aksaray, Konya-Ankara ve Konya-Afyon yolları arası bağlantıyı sağlayacak. Bugüne kadar 21 kilometrelik Ankara Yolu Köprülü Kavşağı'nı ve Aksaray Yolu Köprülü Kavşağı'nı tamamladık. Bu yıl içinde 8 kilometrelik kesimin yanı sıra 2 adet tek köprünün tamamlanmasını hedefliyoruz. 2024 yılı sonuna kadar da 2. kısmın tamamını bitirerek trafiğe açmayı planlıyoruz. 54 kilometrelik 3. kısmın çalışmalarına da yatırım programına alındıktan sonra başlayacağız. Konya'nın demiryolu ağının güçlenmesi içinde çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren ve Konya-Karaman Hızlı Tren Hatlarını açtık. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya'yı çok önemli bir lojistik üs haline getirdik. KONYARAY Projesini başlattık. Bu projeyle 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' diyerek bir kez daha Konyalı kardeşlerimizin huzurundayız. 45,9 kilometre uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB'ler, havaalanı, lojistik merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 28 Nisan'da yer teslimini yaptığımız projemizin 1. etabı olan 17,4 kilometrelik Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını 4'e çıkaracağız. 2 hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 13 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. 1 saat süren seyahat süresini de 30 dakikaya indireceğiz. Havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı trene bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar planlayarak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz" şeklinde konuştu.

"Deprem kapımızı çalmadan hemen her alanda hazırlıklı olmamız gerektiğinin farkındayız"

17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'ne de yıl dönümü münasebetiyle değinen Uraloğlu, "Üzerinden 24 yıl geçti ama kaybettiklerimizin acı izleri hala yüreklerimizde. Maalesef 6 Şubat'ta da 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan 2 büyük deprem ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Yüce Allah'tan yaşanan tüm depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum. Hükümet olarak depremin ilk gününden itibaren bölgedeydik ve her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Hükümetimizin önceliği deprem bölgesindeki yaraları süratle sarmak. Bu maksatla 11 ilimizde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Ama artık şu da bir gerçek ki hepimiz doğal afetler konusunda çok daha şuurlu olmalıyız. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle artık çok daha büyük boyutlarda sel ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle ülkemizi tüm afetlere hazırlıklı, afetlere dirençli, afetleri en az kayıpla atlatan, afetler sonrasında da hızla toplanan bir ülke haline getirmek için çalışacağız. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da iyileştiriyoruz. Çalışmalarımızın her bir adımını günü kurtarmak yerine geleceği güvenle inşa etmek bilinciyle attık, atmaya da devam ediyoruz. Deprem, kapımızı çalmadan hemen her alanda hazırlıklı olmamız gerektiğinin farkındayız. Bu noktada 'Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı' ile depreme karşı hazırlıklı olmayı bir devlet politikası haline getirdik. Her kuruma büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bakanlığımıza bağlı kurumlarımız tarafından bu konuda gerçekleştirilen etkinlik ve çalıştaylarla bu konuyu her daim taze tutuyor ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda neyin sözün verdiysek yaptık, 100 yılda gerçek olabilecek projeleri başarıyla tamamladık. Bunu da başaracağımıza canı gönülden inanıyorum. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi ve milletimizin bize güveni, en büyük gücümüz oldu. Biz de işte bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.