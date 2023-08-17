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89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, bir blokunun yıkılması sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bloku da ağır hasar gördüğü için kontrollü olarak yıkılan Galeria Sitesi'ndeki daire sahipleri, 3 gün önce SMS yoluyla elektrik faturası gönderildi. Tepkiye neden olan faturalarla ilgili enerji şirketi yetkilileri, elektrik bedellerinin Bakanlıkça ödeneceğini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 16:45, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 17:08
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da 1'i boş, 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

Yenişehir ilçesindeki kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin de 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı.

89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Geride kalan 3 bloku ağır hasar alan siteye girişlere izin verilmeyerek, kontrollü olarak yıkıldı.

Sitede oturanlara depremden 6 ay sonra enerji şirketi tarafından SMS yoluyla fatura gönderildi.

"SİSTEMSEL OLARAK FATURALAR ABONELERE DE SMS OLARAK GİDİYOR"
Mülk sahipleri bu duruma tepki gösterirken, enerji şirketi yetkilileri, 25 Mayıs 2023 tarihli yönetmelikte deprem anına kadar ve öncesine ait elektrik bedellerinin Bakanlıkça ödeneceğini belirterek, "Yıkılan binalardan sayaçlarda bulunan tüketim değerleri duruyordu. Bakanlık perakende satış şirketlerinden bunlara ait borç verisi isteyince, uzaktan okuma sistemlerindeki değerler Bakanlığa iletilmek üzere faturalandırılıyor. Sistemsel olarak faturalar abonelere de SMS olarak gidiyor. Ama aboneler bu borçları ödemeyecekler. Borçları Bakanlık ödeyecek." dedi.

"6 AY SONRA FATURANIN GELMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"
Galeri Sitesi'nin alışveriş merkezinde işlettiği sinema salonunu kaybeden ve 3 gün önce kendisine SMS yolu ile ilk okuma tarihi 11.01.2023, son okuma tarihi 09.04.2023 tarihi olan ve son ödeme tarihi 31.08.2023 olan 36.76 TL'lik fatura gönderilen Abdulkadir Aydın, kendilerine sadece fatura geldiğini Bakanlığın ödeyeceğine dair ayrıca bir mesajın gelmediğini söyledi.

Aydın, "6 aylık süre zarfında Galeria Sitesi komple yıkıldı. Yıkık olan bir yere 6 ay sonra elektrik faturası gönderildi. 6 ay sonra Galeria Sitesi sakinlerine gönderilen mesaja bakın. Bu tür hataların yapılmaması gerekiyor. Bugüne kadar herhangi bir katkı sunmamakla birlikte 6 ay sonra elektrik faturasının gönderilmesi düşündürücüdür. Yani düşünsenize bu kadar mağduriyetten sonra 6 ay sonra siz elektrik faturası gönderiyorsunuz. Para ödememizi istiyorsunuz. Bugüne kadar bu mağduriyetin içerisinde kimse herhangi bir katkı sunmadı, kimse sormadı. Bu konuda kimse öneri, düşünce veya yardımda bulunmadı." diye konuştu.

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