Kıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan genç aranıyor
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan 17 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 16:58, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 17:07
Silvan ilçesinin kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde evden çıkan R.Ç'den haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.
Yapılan çalışmada gencin kıyafetlerinin sulama kanalı kenarında bulunması üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve su altı arama ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin genci, sulama kanalında arama çalışması sürüyor.