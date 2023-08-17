Şehit Polis Yusuf Çağatay Sanalp son yolcuğuna uğurlandı

Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde devriye görevini icra ettiği esnada içerisinde bulunduğu zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Şehit polis için Ankara'da yer alan Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde resmi cenaze töreni düzelendi. Şehidin cenazesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra çok sayıda jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik personeli ile Sanalp'ın ailesi ve yakınları yer aldı.

Evli ve iki çocuk babası Sanalp'ın naaşı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'ndaki polis şehitliğine götürüldü.

Bakan Yerlikaya şehidin babasını teselli etti

Şehidin annesi Emine Sanalp duygusal anlar yaşadı. Ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutun önüne gelen anne Sanalp, vedalaştığı evladını son yolcuğunu uğurladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise cenaze töreni ardından baba Yaşarettin Sanap ile bir süre konuşarak teselli etti.