Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Öğretmenlerin 2023 yılı yaz tatili mazeret atamalarında ikinci aşama olan tercih başvuruları açıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 20:05, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 20:06
Bakan Tekin'in "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle
bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun." açıklamasına
rağmen ikinci il içi/iller arası atamalarla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Mazeret başvurularına tercihler aşağıdaki linkten yapılabilecek.
http://personel.meb.gov.tr/www/2023-yaz-tatili-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-tercih-basvurulari/icerik/1454
Maksut BALMUK
Öğretmen