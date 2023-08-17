Ankara'da şiddetli rüzgar: Otomobilin kaputu uçtu

Yaklaşık 1 saat devam eden rüzgar daha sonra etkisini kaybetti.

Bir otomobilin kaputu ve binaların çatıları uçtu.

Rüzgarın şiddetini artırması ile beraber bazı küçük tabelalar ve saksı bitkileri devrildi.

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