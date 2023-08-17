Ankara'da şiddetli rüzgar: Otomobilin kaputu uçtu
Ankara'da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar sebebiyle bir otomobilin kaputu ve çatılar uçtu. O anlar kameralara yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 20:22, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 20:24
Ankara'da akşam saatlerinde rüzgar etkisini artırmaya başladı.
Rüzgarın şiddetini artırması ile beraber bazı küçük tabelalar ve saksı bitkileri devrildi.
Bir otomobilin kaputu ve binaların çatıları uçtu.
Şiddetli rüzgar yürüyen vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Rüzgarla birlikte taşınan toz vatandaşların görmelerini güçleştirdi.
Yaklaşık 1 saat devam eden rüzgar daha sonra etkisini kaybetti.