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Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Avrupa Birliği'nde tescil yolunda olan üç coğrafi işaretin müjdesini verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 21:10, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 21:12
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Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda

Uluslararası coğrafi işaret seferberliği çalışmaları kapsamında hız kazanan başvurularından üç sevindirici haber daha geldi. Geçtiğimiz günlerde Ayaş domatesinin inceleme süreçlerini tamamlayarak AB Resmi Gazetesinde yayımlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Birliği'nde tescil yolunda olan üç coğrafi işaretin daha müjdesini verdi. Bakan Kacır, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine peyniri ve Maraş tarhanası için Avrupa Birliğine yapılan coğrafi işaret başvurularının inceleme süreçlerinin tamamlanarak yayımlandığı bilgisini paylaştı.

"12 ürün için AB Komisyonuna coğrafi işaret başvurusu yapıldı"

Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurularının mevzuat gereği üreticiler tarafından doğrudan yapılabildiği gibi TÜRKPATENT aracılığıyla da gerçekleştirilebildiğini ifade eden Kacır, "TÜRKPATENT 2023 yılında Ezine peynirinin de aralarında yer aldığı 12 ürün için AB Komisyonuna coğrafi işaret başvurusu yaptı. TÜRKPATENT başvurularını diğer başvurularla kıyasladığımızda daha hızlı sonuç alıyoruz. Ulusal başvuru sahiplerini, Avrupa Birliği tescilinde gerekli hazırlıkları eksiksiz bir şekilde tamamlamak üzere TÜRKPATENT'ten teknik destek almaya davet ediyorum. Uluslararası düzeyde tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayımızın artması yerel ve kültürel mirasımızın tüm dünyaya tanıtılması ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem arz ediyor" dedi.

İnceleme aşamasında 39 coğrafi işareti başvurusu bulunuyor

Avrupa Birliği nezdinde mevcut durumda 13 tescilli coğrafi işaretimizin yanı sıra ilan aşamasında 5 ve inceleme aşamasında 39 coğrafi işaret başvurusunun bulunduğunu belirten Kacır, "Tarihi ve kültürel mirasımızı coğrafi işaret tescilleriyle taçlandıran Balıkesir, Çanakkale ve Kahramanmaraş illerimizi tebrik ediyor ve üretime değer katacak tescillerin çoğalmasını temenni ediyorum" dedi.

AB Komisyonu tarafından başvuruları uygun bulunan coğrafi işaretler, AB Resmi Gazetesi'nde 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil ediliyor. Bugün itiraz süresi sona erecek olan Milas yağlı zeytininin önümüzdeki günlerde Ayaş domatesi, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri ve Maraş tarhanasının ise Kasım ayında tescilinin gerçekleşmesi bekleniyor.

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