Maribor-Fenerbahçe mücadelesi çıkan olaylar nedeniyle durdu

Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net