İzmir'de parası gasbedilen emekli polis memuru bıçakla yaralandı

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.R.A, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde emekli polis memuru M.R.A. (69) arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

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