İzmir'de parası gasbedilen emekli polis memuru bıçakla yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde parası gasbedilen ve bıçakla yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 07:10, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 10:02
Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde emekli polis memuru M.R.A. (69) arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
Sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan M.R.A'nın parası gasbedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.R.A, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.