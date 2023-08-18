21 günde 21 SİHA operasyonu

KARGU kamikaze dronlar, TSK tarafından 2018'den beri yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor.

İstihbarat ve güvenlik birimleri, sürekli yöntem değiştiren terör örgütleriyle mücadeleye karşı yeni mücadele teknikleri geliştiriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hem sahada istihbarat toplayarak hem de teknolojik imkanları kullanarak terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürüyor. Yurt içi nokta operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetini kısıtlayan MİT ve TSK, Suriye'de de terör örgütüne göz açtırmıyor.

400 KM DERİNDE

SİHA'ların hem istihbarat hem de operasyonel alanda etkin şekilde kullanıldığı operasyonların artmasıyla, ortalama her gün yeni bir operasyon yapılıyor. Son 21 günde 21 nokta operasyon gerçekleştirildi. Bölgedeki söz konusu operasyonlarda AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve KARGU kamikaze dronlar kullanıldı. Yerli ve milli insansız hava araçları sınırımızdan 400 kilometre uzaklıktaki hedefleri yine yerli ve milli mühimmatlarla tek tek vurdu.

Sınırda yakalandılar

Terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta, PKK/YPG'ye el yapımı patlayıcı sağlayan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şanlıurfa Suruç sınırında, Suriye'den yurda girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist gözaltına alındı. "Silahlı terör örgütü PKK'ya

üye olmak" suçundan aranan V.A. isimli terörist de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de askeri yasak bölgede yakayı ele verdi.

Burak Doğan