Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Kamuda tasarruf artıyor
Kamuda tasarruf artıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor

Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 5 önemli ihaleye çıkacak. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren projesi hayata geçirilecek. Kars-Tiflis-Bakü Demir Yolu Hattı, 5,5 milyon yolcu ve 2 milyon ton yük taşıyacak. Dörtyol-Hassa, Aksaray-Ulukışla-Yenice YHT ve Kırıkkale-Çorum hatları da sırada.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 07:48, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 07:50
Yazdır
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yılın sonuna kadar 5 önemli demir yolu projesinin ihale süreçlerini tamamlayacak. Bu projelerinin en önemli ayağını oluşturan Ankara İstanbul Sürat Demir Yolu Projesi 26 yıldan fazladır gündemde bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2023 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda, yılın ikinci altı ayında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projeleriyle ilgili planlanan ihalelere ilişkin bilgilere yer verildi. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar ihaleye çıkılacak Ankara İstanbul Sürat Demir Yolu Projesi ile Ankara-İstanbul arası yolculuk süresinin 80 dakikaya inmesi amaçlanıyor.

ORTA KORİDOR TAMAMLANACAK

AK Parti'nin seçim beyannamesinde İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren açılışının 2028 yılına kadar yapılacağı bilgisine yer verilmişti. Yıl sonuna kadar ihale süreçlerinin tamamlanacağı bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber