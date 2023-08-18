TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 08:40, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 08:56
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı, açık artırma usulüyle tek tek yapılacak.
İhale 3 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Geçici teminat tutarı tay başına 100 bin lira olarak belirlendi.
İhale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde ve işletmede görülebilecek.