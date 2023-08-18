Kayseri'de traktör ile römork arasında sıkışan çocuk öldü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 09:15, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 09:16
Hayriye Mahallesi'nde M.L.Z. (15), römorku traktöre takmaya çalışırken arada sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.L.Z, ambulansla kaldırıldığı Sivas Şarkışla Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.