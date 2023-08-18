Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Meclis açıldığında başörtüsü ve ailenin bütünlüğü ilk gündemimiz olacak. Beyannamede belirttiğimiz hususları uzun ve kısa vadeli olarak takvimlendiriyoruz. Onları teker teker hayata geçireceğiz" dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle buluşan Dağ, AK Parti'nin 22. yılının ana sloganının "AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında" olduğunu açıkladı.

MECLİSİN İLK GÜNDEMİ BAŞÖRTÜSÜ VE AİLE OLACAK

MHP'nin İYİ Parti'ye olan çağrısı hakkında konuşan Dağ, "MHP Genel Başkanı önemli bir çağrıda bulundu. Seçim döneminde sahada özellikle İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla hem PKK'yla, hem FETÖ'cü kaçakla yapmış oldukları destekten İYİ Parti tabanı ciddi anlamda rahatsız oldu. Biz de gördük, onlar da gördü. İYİ Parti'nin yanı PKK veya FETÖ değildir" ifadelerini kullandı. Meclis'in açılmasıyla seçim beyannamesinde sunulan hususların tek tek hayata geçirileceğini söyleyen Dağ, "Meclis açıldığında başörtüsü ve ailenin bütünlüğü ilk gündemimiz olacak" dedi.

3 DÖNEM KURALI DEVAM EDECEK

3 dönem kuralının devam edeceğini söyleyen Dağ, "Yerel seçimlerde değişim, milletvekili listelerinde, kabinede değişim oldu. Bakan yardımcıları, genel müdürlerde hepsinde değişim oldu. Bu değişim Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kongrede de olacaktır. Genç bir ekip oluşturup belli bir yaşın üstündeki arkadaşlarla da hem tecrübe hem de gençlik bir arada olacak. 2023'te 3 dönem kuralını uyguladık. Faydasını da gördük. 3 dönem sonra arkadaşlarımız siyaseti bırakmayacaklar. 1 dönem ara verip o dönemde partinin değişik kurullarında görev alacaklar" dedi.