Dolar/TL, 27,11 seviyesinden işlem görüyor

Dün, 27,2415'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,11 değer kazancıyla 27,1021'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27,1105'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,11 azalışla 29,4800'dan, sterlin/TL de yüzde 0,32 değer kaybıyla 34,4880'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde önceki kapanışın hemen altında 103,40 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,08 artışla 1,0875'ten işlem görüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Fed'in politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasına karşın açıklanan verilerden alınan sinyallerin ekonominin hala sıcak olduğu sinyali vermesi varlık fiyatlarını etkilemeye de devam ediyor.

Analistler, Fed'in atacağı adımların dolar endeksi ve emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.