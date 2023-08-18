Altının gram fiyatı 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor

Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net