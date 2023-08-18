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'Sevgi ve merhametin hakim olduğu bir dünyada yaşamak için çocuklara ihtiyacımız var'

Mahinur Özdemir Göktaş: Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarla ilgilenirken, onları severken, bizler de dönüşürüz. Çocuklarla aramızdaki sevgi bağı vicdanımızı diri tutar. Bizleri daha merhametli ve empati duygusu güçlü bireyler yapar. Sevgi ve merhametin hakim olduğu bir dünyada yaşamak için çocuklara ihtiyacımız var.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 11:33, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 12:22
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların en iyi imkanlarda, aile bütünlüğü öncelenerek geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini söyledi.

Göktaş, Merzifon Devlet Hastanesi Selahattin ve İlkay Saka Kreşi temel atma töreninde, aile ve çocuk gelişiminin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olan Merzifon'da geleceğin temellerini atmak amacıyla bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Göktaş, "Çocuklarımızın en iyi imkanlarda aile bütünlüğünü önceleyerek, geleceğe hazırlanması ülkemize ve bütün insanlığa karşı görevimiz. Pek çok ülkeyi gerilerde bırakan bir çocuk nüfusuna sahip olduğumuz düşünüldüğünde bugün burada geleceğimizin temellerini attığımız net bir şekilde anlaşılacaktır." dedi.

Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinden başlayarak çocuğun gelişim sürecinin bütüncül bakış açısı gerektirdiğine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocukların sağlıklı, sosyal ve duygusal yönden güçlü, her türlü tehlikeden uzak, problem çözme yeteneği yüksek ve üretken birer yetişkin olmaları toplumsal kalkınmanın da son derece önemli bir parçasıdır. Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla çocuklarımız için yeni projeler geliştirip hayata geçiriyoruz. Nitekim bakanlığımızca denetimi yapılan 2 binden fazla kreşte 55 binden fazla çocuğumuz hizmet almakta. Tüm çocuklarımızın kreş hizmetinden eşit şekilde yararlanması, fırsat eşitliğinin sağlanması için kreş hizmetlerinde son derece hassas davranıyoruz. Örneğin şehit ve gazi çocuklarının ekonomik durumuna bakılmaksızın kreş hizmetinden ücretsiz yararlanmasını sağlıyoruz."

"Çocuklarımız için yapacağımız her yatırım, onlara en iyi imkanları sunmak ülkemize yapacağımız en büyük hizmetlerden biri." ifadesini kullanan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarla ilgilenirken, onları severken, bizler de dönüşürüz. Çocuklarla aramızdaki sevgi bağı vicdanımızı diri tutar. Bizleri daha merhametli ve empati duygusu güçlü bireyler yapar. Sevgi ve merhametin hakim olduğu bir dünyada yaşamak için çocuklara ihtiyacımız var. Sözlerimi, bu kreşte eğitim görecek çocuklarımızın ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlı işler yapmasını dileyerek noktalarken, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve hayırsever iş insanı Selahattin Saka'nın da konuşma yaptığı tören, protokol üyelerinin temel atma butonuna basması ve dualar okunmasıyla sona erdi.

Bakan Göktaş, hayırsever iş insanı Selahattin ve eşi İlkay Saka'ya teşekkür plaketi taktim etti.

Törene, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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