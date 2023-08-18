Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 12:15, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 12:38
Alınan bilgiye göre, A.T'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Yenigün köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Pürlüpınar'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Pürlüpınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.