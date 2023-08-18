Elon Musk, Zuckerberg'in İtalya'da kafes dövüşünün şartlarını kabul etmediğini söyledi

Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

Elon Musk, Zuckerberg'in İtalya'da kafes dövüşünün şartlarını kabul etmediğini söyledi

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in kafes dövüşü şartlarını kabul etmediğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 12:34, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 12:35
Yazdır
Elon Musk, Zuckerberg'in İtalya'da kafes dövüşünün şartlarını kabul etmediğini söyledi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Musk, Zuckerberg ile İtalya'da "Antik Roma" temasıyla gerçekleştirilmesi gündeme gelen kafes dövüşü konusunda açıklamada bulundu.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano'nun kafes dövüşüyle ilgili 11 Ağustos'ta X platformunda paylaştığı gönderiye cevap veren Musk, Sangiuliano'ya "nezaketi ve böyle bir kültürel eğlence organizasyonunu planlama isteği" için teşekkür etti.

Musk, "Antik Roma tarihini tanıtırken aynı zamanda Amerikan gazileri ve İtalya'daki çocuk hastaneleri için de para toplamak istedik. Zuckerberg bu yaklaşımla ilgilenmediği için teklifi reddetti." ifadesini kullandı.

Musk ayrıca, "Zuckerberg yalnızca etkinliği UFC düzenlerse dövüşmek istiyor. Ben her türlü dövüşmeye hazırım." dedi.

Zuckerberg, 13 Ağustos'ta X'e rakip olarak açtığı Threads platformu üzerinden paylaştığı mesajda, "Sanırım hepimiz Elon'un ciddi olmadığı konusunda hemfikiriz ve artık yolumuza devam etme zamanı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Elon Musk ise Meta CEO'sunun açıklamalarına X platformu üzerinden "Zuck bir tavuk." şeklinde yanıt vermişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber