Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım esnasında çöktü

Depremlerin ardından boşaltılan binanın yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki binaların boşaltılmasının ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemi almasıyla iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

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