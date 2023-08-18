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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 7.749,83 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 13:08, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 13:09
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,65 puan azalarak 7.749,83'e indi. Toplam işlem hacmi 64,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,93 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çeken etkisi ve Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin süregelen endişelerle negatif seyrini sürdürüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3290 ile son 16 yılın zirvesine ulaşırken, enflasyon endeksli 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 1,95 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkisini sürdürürken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirici açıklamaları da etkili olmuyor. Ülkede gayrimenkul sektöründe baş gösteren sıkıntıların ekonominin diğer alanlarına da sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 seviyelerinin destek, 7.800 ve 7.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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