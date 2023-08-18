Mehmet Şimşek istifa etti iddiası asılsız çıktı

Ekonominin başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesini sunarak görevini bıraktığı iddia edildi. İddiaya Bakanlık kaynaklarından yalanlama geldi.

"BİLİNÇLİ DOLAŞIMA SOKULUYOR"

Bu tarz iddia ve haberlerin bilinçli olarak dolaşıma sokulduğunu belirten Mehmet Şimşek'e yakın bir kaynak "Son zamanlarda ciddi şekilde art niyetle dedikodu üretme peşinde olan bir çevrenin olduğunu belirterek, bu iddianın da yalan olduğunu, kendilerinden duymadıkları hiçbir habere ya da yoruma itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Bilinçli dolaşıma sokuluyor" dedi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Piyasaları tedirgin etmek için ortaya atılan bu iddialara İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de (DMM) cevap verildi. DMM, Bakan Şimşek hakkındaki iddianın gerçeklikle bir alakası olmadığını açıkladı.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz. 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiası doğru değildir" ifadelerine yer verildi.