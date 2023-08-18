Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

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