Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara Denizi için kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 14:47, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 14:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için tedbirli olunması istendi.