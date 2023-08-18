Konya'da araçlarında abartı egzoz kullanan 55 sürücüye 223 bin lira ceza kesildi

Belirlenen bölgelerde, araçlarda standart dışı ayara sahip egzoz kullanımıyla ilgili hafta boyunca yapılan uygulamada, 55 sürücüye 223 bin 520 lira ceza kesildi.

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