Konya'da araçlarında abartı egzoz kullanan 55 sürücüye 223 bin lira ceza kesildi
Konya'da, araçlarında abartı egzoz kullandıkları belirlenen sürücülere, 223 bin 520 lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 15:25, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 15:26
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçlarıyla çevreyi rahatsız edenlere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen bölgelerde, araçlarda standart dışı ayara sahip egzoz kullanımıyla ilgili hafta boyunca yapılan uygulamada, 55 sürücüye 223 bin 520 lira ceza kesildi.