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Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?

Memur-Sen'in anketine katılan 35 yaş üstü memurlar kira yardımını yüzde 78,5 düzeyinde talep ederken, 35 yaş altında bu oran yüzde 84'e yükseldi. Bekar memurların sadece yüzde 17,6'sının kendi evinde oturduğu, bu oranın evli memurlarda yüzde 50'ye yükseldiği belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 16:02, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 16:03
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Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?

Memur-Sen Konfederasyonunun 7. Dönem Toplu Sözleşmeleri kapsamında, kamu görevlilerinin beklentilerini içeren anketinden, kira yardımına genç memurların, diğer memurlara göre daha çok ihtiyaç duyduğu sonucu çıktı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Memur-Sen tarafından, kamu görevlerinin talep ve beklentilerine ışık tutmak amacıyla Kamu Görevlilerinin 7. Dönem Toplu Sözleşmeden Beklentileri Araştırması yapıldı.

50 bin kişi ile yapılan anket çalışmasında, kira yardımına genç memurların diğer memurlara göre daha çok ihtiyaç duyduğu sonucu ortaya çıktı.

Ankete katılan 35 yaş üstü memurlar, kira yardımını yüzde 78,5 düzeyinde talep ederken, 35 yaş altında bu oran yüzde 84'e yükseldi.

Ayrıca 35 yaş üstü memurlarda kreş yardımı talebi yüzde 11 iken, bu oran genç memurlarda yaklaşık yüzde 22 oldu.

Ankete katılan 35 yaş altı memurların yüzde 62'sinin bekar, 35 yaş üstü memurların ise yüzde 19'unun bekar olduğu görüldü.

Bekar memurların sadece yüzde 17,6'sı kendi evinde otururken, bu oranın evli memurlarda yüzde 50'ye yükseldi.

- Bekar memurların yüzde 94'ü maddi yardım almadan evlenemeyeceğini düşünüyor

Bekar memurların yaklaşık yüzde 94'ünün maddi yardım almadan evlenemeyeceğini düşündüğü sonucunun elde edildiği ankette, bekar memurlar evlenme, doğum ve ölüm yardımının yaklaşık yüzde 50 oranında ilk sırada artırılması gerektiğini düşünüyor. Evli memurlarda bu oran yüzde 19'da kaldı.

Araştırmada da ayrıca genç memurlar arasında doğum izninin 32 haftaya çıkarılması talebi de yüzde 24 oranında destek buldu.

Öte yandan, toplu sözleşmenin önündeki engeller bakımından 35 yaş üstünde zor ekonomik koşullar yüzde 36 oranında öne çıkarken, 35 yaş altında bu oranın yaklaşık yüzde 40'a yükseldiği sonucu ortaya çıktı.

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