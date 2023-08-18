Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 18:06, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 18:07
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'te yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında verilen hapis cezası kesinleşen eski komiser yardımcısının saklandığı adresi tespit etti.
FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Talas ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.