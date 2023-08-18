Diyanet'ten eski personel Selman Okumuş'un iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş'un bir programda, Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş'un bir programda Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir. İlgili kişinin Başkanlığımız bünyesinde görev yaparken yürütülen soruşturma neticesinde gayri ahlaki ilişkileri sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi hükmü gereğince Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilmiştir. Adı geçenin hakkında tesis edilen işlemin iptali yönündeki talebi, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nce reddedilmiştir" ifadelerine yer verildi.