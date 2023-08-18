Evde tabancayla oynarken kazara arkadaşını vurdu

Beyçelebi Mahallesi İlham Sitesi'nde bulunan bir dairede arkadaşlarıyla birlikte evde vakit geçiren 17 yaşındaki S.K., tabanca ile oyun oynadığı sırada kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun 16 yaşındaki Arda Tosyalıoğlu'nun boynuna isabet etti. Kanlar içerisinde yerde kalan Arda Tosyalıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.K.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Arda Tosyalıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.