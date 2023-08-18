Ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirilen organizatör A.Y. (37) ile sınavda kopya düzenekleriyle yakalanan A.D. (40), M.A. (29), M.D. (57) ve V.Y. (53) adliyeye sevk edildi.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda kopya çekileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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