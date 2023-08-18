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Kuduz hastası hastaneden kaçtı: Vatandaşlar paniğe kapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan Suriyeli Hasan Halil Faras (30), boş bir tarlada ekipler tarafından yakalanarak karantinaya alınırken, vatandaşlar ise paniğe kapıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 20:29, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 20:29
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Kuduz hastası hastaneden kaçtı: Vatandaşlar paniğe kapıldı

Olay, Akçakale'ye bağlı Dibat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırıldı. Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada bir odaya muhafaza için konulan genç, kilitli odanın kapısını açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı. Cep telefonu gasbedilen hasta yakının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde cep telefonunu çalan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras, olduğunu tespit etti.

POLİS VE SAĞLIKÇILAR ALARMA GEÇTİ

Akçakale Devlet Hastanesi'nden kaçan Faras'ı bulmak için polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Kaçan Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. Etrafa korkuyla bakan Faras'ın ikna olması için Arapça bilen görevliler çağrıldı.

Uzun bir sürenin ardından ikna edilen Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine kuduz hastası Suriyeli gencin temasta bulunduğu kişi veya kişilerin tespit çalışması devam ediyor.

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