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Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ertelendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin ertelendiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 21:32, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 21:32
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Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizin çalışma hayatını kolaylaştıracak adımları atarak işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 8 ilimizde prim ve hizmet belgelerinin teslim süresini uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde sigortalı işçi çalıştıran özel ve resmi nitelikteki işverenlerin bazılarının muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerini göndermedikleri belirlendi. 2023 Haziran ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15.08.2023 tarihini takip eden beşinci iş gününün sonu olan 22.08.2023 tarihine kadar verilmesi ve muhteviyatı prim borçlarının da 31.08.2023 tarihine kadar ödenmesi durumunda belge ve beyannameler yasal süre içerisinde verilmiş sayılacak. Primler de yasal süre içerisinde ödenmiş sayılarak, idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.

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