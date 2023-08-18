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Yavru köpeğe demir çubukla eziyet eden zanlı serbest

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yavru köpeğe başına demir çubukla vurarak eziyet eden şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 21:57, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 22:02
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Yavru köpeğe demir çubukla eziyet eden zanlı serbest

Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Taşlıca Mahallesi'nde M.T'nin yavru köpeğe eziyet ederek öldürdüğüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Kaymakam Fatih Cıdıroğlu'nun talimatıyla İlçe Tarım Müdürlüğünce Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığınca evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "İlçemiz kırsalında bir şahsın başına demir çubukla vurarak şiddete maruz bıraktığı yavru köpeğimiz, ilçemiz mobil kısırlaştırma merkezinde tedavileri yapıldıktan sonra Mardin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya hesaplarımızda şiddete maruz kalan yavru köpeğin merkezimizde tedavi gördüğü anlara ait fotoğraflarının paylaşılması üzerine bazı kesimlerce fotoğrafları paylaşılan köpeğin şiddete maruz kalan köpek olmadığı yönünde iddialarda bulunulmuş ise de konuyla ilgili mercilerden bilgi talebinde bulunulmuş ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Can dostumuzun tedavilerine Mardin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde devam edilmektedir."

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlının yerde yatan yavru köpeğin başına demir çubukla vurma anı, evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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