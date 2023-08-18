Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 22:13, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 22:12
Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.
"SİZLERDEN DUA TALEP EDİYORUZ"
Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.