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Isparta Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kadrolu ve ISBEL şirketinde çalışan işçilere toplamda yüzde 50 oranında maaş zammı yaptı. ISBEL işçilerinin normal şartlarda kasım ayında alacakları zamlı maaş da öne çekildi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Yaptığımız bu zam, sadece bir ekonomik artış değil, mesai arkadaşlarımın emeklerine ve becerilerine olan saygımızın bir ifadesidir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 22:40, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 22:42
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Isparta Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinin ardından hizmette 4,5 yılı tamamladıklarını belirterek amacı şehrimize hizmet olan bir göreve talip olduklarını hatırlattı. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinin bir ekip işi olduğunu kaydeden Başdeğirmen ekibin vazgeçilmez unsurlarından biri de belediyede görev yapan kadrolu ve ISBEL şirketinde çalışan mesai arkadaşları olduğunu söyledi. Başdeğirmen şöyle devam etti: " Her bir mesai arkadaşım, belediyemizin hizmet kalitesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Evine helal ekmek götürme çabasında olan mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Belediyemizin genel bütçesini de dikkate alarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucu, kadrolu ve ISBEL şirketindeki mesai arkadaşlarımızın maaşlarında iyileştirmeye gitme kararı aldık. Bilindiği üzere sözleşme gereği kadrolu işçilerimizin temmuz ayı maaşlarına devletimizin belirlediği yüzde 17,55 oranında zam yapılmıştı. Güncel ekonomik gelişmelerden dolayı bu zam oranını belediye olarak net yüzde 50'ye çıkardık ve geriye dönük temmuz ayı farklarını da ödüyoruz. Yine belediyemizde ISBEL şirketimize bağlı olarak çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın da yüzde 17,55'lik zam oranı sözleşmeleri gereği ekim ayında çalışarak kasım ayında alacakları maaşlarına yansıyacaktı. Ancak bizler buna da kayıtsız kalmadık ve maaşlarında iyileştirmeye giderek, kasım ayında alacakları zamlı maaşlarını 1 Eylül'den geçerli olmak üzere öne aldık ve yüzde 17,55 oranında uygulayacağımız oranı kadrolu çalışan personelimiz gibi yüzde 50'ye çıkardık. Yaptığımız bu zam, sadece bir ekonomik artış değil, mesai arkadaşlarımın emeklerine ve becerilerine olan saygımızın bir ifadesidir" dedi.

Hem kadrolu hem de ISBEL'de çalışanların yeni toplu iş sözleşmelerinin yaklaştığını hatırlatan Başdeğirmen Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni toplu iş sözleşmesinin devreye gireceğini ve orada da en iyi oranda maaş zammı yapabilmek adına çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

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