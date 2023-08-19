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PKK'daki 'atamaları' bu ülkeler yapıyor

PKK'dan kaçıp teslim olan "Kurtay" kod adlı T.A. Suriye'de asker bulunduran ABD, İngiltere ve Fransa'nın terör örgütüne istihbarat, finans ve askeri destek sağladığını anlattı. T.A. "Artık örgütün iç işlerine bile karışıyorlar. Hangi örgüt mensubunun ne görev yapacağına karar veriyorlar. Sanki örgüt tamamen kendilerinin kontrolündeymiş gibi davranıyorlar" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 07:37, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 08:07
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PKK'daki 'atamaları' bu ülkeler yapıyor

MİT ve TSK'nın kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'nın hareket alanı daraldı. Kısa süre önce örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan "Kurtay" kod adlı terörist T.A., örgüt hakkında bilgiler verdi. T.A. verdiği ifadede, Suriye'de asker bulunduran ABD, İngiltere ve Fransa'nın terör örgütüne istihbarat, finans ve askeri destek sağladığını anlattı. Bu ülkelerin bölgede örgütle iç içe faaliyet yürüttüğünü ifade eden T.A., söz konusu ülkelerin sahadaki birimlerinin 6 ayda bir değiştiği bilgisini verdi.

MÜDAHALE VAR

T.A. güvenlik güçlerine verdiği ifadede "Artık örgütün iç işlerine bile karışıyorlar. Mesela örgüt kendi içinde düzenleme yapıyor. Ülke birimleri örgüt mensuplarının hangisinin ne görev yapacağına, nereye görevlendirileceğine karışmaya başladı. Sanki örgüt tamamen kendilerinin kontrolündeymiş gibi davranıyorlar" dedi.

PKK İÇİNDE İNFAZLAR ARTTI

T.A.'nın anlattıkları, PKK'nın son zamanlarda örgüt mensuplarını bir arada tutmakta zorlandığını da ortaya koydu. PKK'da örgüt içi infazların arttığını söyleyen T.A., örgüte birlikte katıldığı çocukluk arkadaşı "Botan" kod adlı Hasan Şakar'ın PKK tarafından infaz edildiğini söyledi. T.A., "2014'te girdiğimiz örgüt, oldukça etkisiz bir hale geldi. Botan, bazı konulardan rahatsızdı. Örgüt onu infaz edip, DEAŞ'la girdiği bir çatışmada öldürüldüğünü açıkladı" dedi.

TERÖRİSTLER KAÇMAK İSTİYOR

PKK'dan kaçıp teslim olmak isteyenlerin çok fazla olduğunu anlatan T.A., elebaşlarının kaçmak isteyenlere işkence edip hapiste tuttuğunu söyledi. Kendisinin de daha önce örgütten kaçıp teslim olan "Rojda" kod adlı terörist sayesinde PKK'dan kaçtığı bilgisini veren T.A., şöyle konuştu: "Rojda cezaevinden çıktıktan sonra benimle iletişime geçti. Ben de ardından Rasulayn'dan kaçıp teslim oldum."

Burak Doğan

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