Okul servis ücreti taksiyi geçti! Korsan servisler devrede

Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala özel okulların dudak uçuklatan ücretlerinin ardından, servis ücretleri de velileri isyan ettirdi. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) belirlediği tarifenin üç-dört katını isteyen, sözleşmelere de keyfi maddeler ekleyen özel okul servisleri velilerin çilesi oldu. Öyle ki 100 bin TL'ye kadar servis ücreti isteyen ve parayı peşin talep eden okullar bile var. Bazı özel okullardaki servisler ise taksi ücretlerini dahi geride bıraktı.

VELILER ARALARINDA ANLAŞIYOR



Afaki fiyatları ödemek istemeyen veliler ise, alternatif arayışına yöneldi. Kimi veliler aralarında anlaşıp tur hizmeti veren ve servisçilik belgesi bulunan minibüslerle anlaşıyor. Kimi veli korsan servis olarak adlandırılan kişilerle kimi de korsan taksilerle bu sorunu çözmeyi planlıyor. Veliler isyan ederken servis şirketleri de UKOME'nin yüzde 65 zamla, 1.300 TL'ye çıkardığı kilometre ücretini yeterli bulmuyor. Tarifenin en az 2.500 TL olması gerektiğini söylüyor. Okulların UKOME'nin açıkladığı ücretten daha fazla fiyat belirleyemeyeceğini aktaran Tüketici Federasyonu ise "Tüketici Hakem heyetine başvurarak, fazladan ödediğiniz ücretleri iade alabilirsiniz" diyor.

SERVİS 235, TAKSİ 202 TL



İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşayan bir veli, yaptığı hesaplama sonucunda servisin taksi ücretinden daha pahalıya geldiğini söyledi. Veli, "Benim evim okula 5.9 kilometre. UKOME'nin bu kilometreye çıkardığı ücret yıllık 13 bin 798 TL. Ancak servis benden aynı yol için 42 bin 444 TL istedi. 180 gün karşılığı istenen ücret bu. Bu durumda günlük servis ücreti 235 TL'ye geliyor. Okula sarı taksi ile gidiş-dönüş ise 202 TL. Taksi ücretinin yıl içinde artacağını düşünsek dahi servisler de sözleşmelere ücretlerin artırılacağı maddesini ekliyor" dedi. Bu servise çocuğunu vermek istemediğini belirten veli, alternatif modelleri araştırdığını kaydetti.

FİYATI ŞİRKETLER ARTIRIYOR



Avrupa Yakası'nda oturan K.S. de, "Servisler devlet okullarında UKOME'nin belirlediği tarifeyi uygular, özel okullarda ise daha fazla ücret talep eder. Ancak bu fark yüzde 50'yi geçmezdi. Bu yıl UKOME ile servis şirketi arasında 3.5 kat fark var. Servis benden 61 bin TL istedi. Çocuğun okuluna zaten 110 bin TL ödüyoruz. Servis neredeyse okul ücretine yaklaştı" diye konuştu. Bu sorunu okuldaki diğer verilerin de yaşadığını anlatan K.S., "Bu işi şirketten bağımsız yapan servis şirketleri var. Büyük tur şirketleri de bu araçları şoförleri ile tutuyorlar. Bize bu ücreti kendilerinin almadığını söylediler. Şoförle anlaştık. Bize UKOME tarifesinin 3 bin TL üzerinde hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

KİME ŞİKAYET EDERSEN ET!



Başka bir veli de, servis şirketlerinin çok keyfe keder davrandığını belirterek, şunları söyledi: "UKOME'nin belirlediği tarifenin 3 katını istediler. Kabul etmeyince 'Kime şikayet edersen et' dediler. Bu ücreti peşin istedikleri gibi sözleşmeye de yıl içinde 'ek ücret talep edilebilir' ifadesi ekliyorlar. Bu dikte tavrı kabul etmiyorum. Korsan taksiyle anlaştım. Hem uygun hem konforlu. Çocuğum servisle de bir saat dolaşmayacak."

TARİFEYİ ÜÇE KATLADILAR



Günlük gidiş-dönüş toplam ücret baz alınmıştır.

Bir özel servis şirketinin veliye verdiği ücretlendirme üzerinden ortalama özel servis günlük ücreti hesaplanmıştır. Her servisin ücreti farklıdır.

Aynı kilometreler baz alınarak taksi ücreti hesaplanmıştır.

UKOME ücreti belirlenen tarife üzerinden kilometre hesabıyla yapılmıştır.

KREDİ KARTINA YÜZDE 10 VADE FARKI!



VELİLER, şikayet platformları ve sosyal medyada da duruma isyan ediyor. Konuyla iliği bir veli, servis ücretlerinin peşin ödeme talep ettiğini, kredi kartında da vade farkı olarak yüzde 10 alındığına dikkat çekerek, "Özel okul servisleri UKOME kararlarını deliyor. Fiyatlar inanılmaz yüksek. Bu da yetmezmiş gibi vade farkları koyuluyor. En kısa mesafede 1-3 km 27.900 TL para alacaksınız üzerine de taksitlendirme vadeleri ile yüzde 10 fark koyacaksınız. Yeter!" şeklinde serzenişte bulundu.

DEKONTU SAKLAYIN, FAZLA ÜCRETİN İADESİNİ ALIN



Tüketıci Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Av. İbrahim Güllü, UKOME tarifesinden farklı olarak okul servis ücretinin talep edilemeyeceğini söyledi. Güllü, "Fazla ücret alındığı tespit edilmesi halinde UKOME'ye başvuru yapılarak şirketin cezalandırılması talep edilmeli. Ayrıca velilerimiz servis için ödedikleri para makbuz ve dekontlarını saklasın. Eğitim dönemi sonunda Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak paranızın iadesini isteyebilirsiniz. Burada fazla alınan para sebepsiz zenginleşme sonucu elde edildiğinden Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında veli 10 yıl süre ile hakkını arayabilir" dedi.

ÖĞRETMENİN SERVİS ÜCRETİNİ DE ÖĞRENCİ ÖDÜYOR



İSTANBUL Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Gül, UKOME'nin belirlediği ücretin yetersiz olduğunu belirterek, "UKOME en az yüzde 200 zam yapmalıydı. Bu ücretler sürdürülebilir değil. Masraflarımız çok yüksek. O nedenle UKOME'ye göre farklı fiyat çıkıyor" dedi. Devlet okullarında UKOME kararlarının uygulandığını hatırlattığımızda Gül, şu cevabı verdi: "Devlet okullarında kilometreler çok kısa. Ayrıca burada çalışan servisler diğer şirketlere de hizmet veriyor. Ancak özel okul servisleri sadece özele çalışıyor. Bir de özel okulların çok fazla talebi var. Mesela okullar öğretmenlerine ücretsiz servis istiyor. Bir okulda 70 öğretmen varsa en az 5 araç gerekiyor. Bu araçların da maliyetini eklemek zorundayız. Ayrıca yıl içinde birçok etkinlik yapılıyor ve bunlara da ücret ödemiyorlar. Servis şirketleri bu maliyetleri hesaplayıp ücret çıkarıyor."

Betül ALAKENT