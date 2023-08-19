Emniyet Müdürlerine 'kaçak' talimatı: Orkinosları yakalayın

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; kaçak göçmenlerle mücadele sürecek, ancak asıl darbe 'büyük balık' olan insan kaçakçılarına indirilecek.

ELEBAŞLARINA GÖZ AÇTIRMAYIN

Hükümet, düzensiz göçmenlere son dönemde üst üste başarılı operasyonlar düzenliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bütün vali ve emniyet müdürlerine 'Kaçak göçle mücadele önemli, ancak öncelikle organizatörleri hedef alın. Hamsileri, istavritleri değil, orkinosları yakalayın. Elebaşlarına kesinlikle göz açtırmayın' talimatı verdi.

35 BİN KAÇAK SINIR DIŞINDA

Yerlikaya, düzensiz göçmen meselesine kesin çözüm istedi. İstanbul ve ülke genelinde son iki ayda insan tacirlerine 2.500'den fazla baskın yapıldı. 1.500 organizatör yakalandı. 35 bini aşkın düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Kaçakların yoğun olduğu bölgeler, tır garajları, terminaller ve limanlara sık sık baskın düzenleniyor.