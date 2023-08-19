Yabancı düşmanlığı 1 milyar dolar kaçırdı

Türkiye'de yükselen Arap düşmanlığının son iki aylık dönemde ekonomiye vurduğu darbe 1 milyar doları aştı. Bazı resmi uygulamaların da eklenmesi ile içerdeki birçok Arap yatırım ve Arap ülkelerine endeksli ayakkabı, sağlık, inşaat, halı, turizm, gıda ve tekstil başta olmak üzere 15'e yakın sektör gelişmelerden olumsuz etkilendi.

Birçok firmada faaliyetler durma noktasına geldi. Körfez başta olmak üzere birçok Arap ülkesine ihracat yapan onlarca firma kapısına kilit vurdu.

Almanya, Fransa, İsviçre ve Avusturya ile birlikte Dubai ve Mısır, Türkiye'deki Arap sermayesini kendi ülkesine çekme amaçlı yoğun çaba sarfediyor.

Yılmaz Bilgen