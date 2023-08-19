'Sosyal hak yok, zam teklifi beklentilerin altında'

Kamu işvereninin yeni teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, teklifte sosyal hakların bulunmadığını ve yapılan zam teklifinin ise beklentilerin altında kaldığını kaydederek, "Kamu işveren heyetinin ikinci teklifi, 'Dağ fare mi doğuruyor?' sorusunu çağrıştırıyor" dedi.

Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak zammın belirleneceği 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereni, ikinci teklifini sundu. Kamu işvereni, ilk teklife göre 2024 yılı için toplamda 2 puan artırılırken, 2025 yılı teklifi sabit tutuldu. Sunulan teklifte sadece mali haklara ilişkin rakamlar sunulurken, sosyal taleplere ilişkin tekliflerin bulunmaması ise tepkilere neden oldu.

TEKLİFTE SIFIR ZAM VAR

Sunulan teklife ilişkin değerlendiren Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, sosyal haklara ilişkin bir teklifin bulunmadığını belirterek, "Tekliflerde, memur ve emeklilerinin beklediği, ne refah payı, ne kira yardımı, ne bayram ikramiyesi, ne seyyanen zammın taban aylığa yansıtılması, ne yiyecek yardımı, ne giyecek yardımı ne de vergi diliminin yüzde 15'te sabitlenmesi konularının hiçbiri yoktur. Ayrıca Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılması da, kamu mühendislerinin sorunları da, kamu şefleri ve müdürlerinin talepleri de yok, kariyer uzmanları, SGK personeli, MSB, TSK ve EGM personelinin talepleri de. Kısacası hiçbir şey yok. Ne var? Sıfır zam var" dedi.

"YÜKÜ TAŞIMAK MEMURA BIRAKILIYOR"

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini hatırlatan Cengiz, sunulan teklifin tahminlerin altında kaldığını belirterek, "Yine enflasyon farkı çıkacak, memur enflasyon kadar artış alacak, refah payı olmadığı için sıfır zam almış olacak. Enflasyon kadar artış zam değil, alım gücü kaybının kısmen giderilmesidir. Kaldı ki, TÜİK enflasyon sepeti ile memurun enflasyon sepeti aynı değildir. TÜİK sepetinde gıda payı yüzde 25, memurun ihtiyaç sepetinde yüzde 40 ve gıda enflasyonu TÜFE'den en az yüzde 10 daha yüksektir. İşte aradaki bu fark memur ve emeklinin alım gücü kaybı ve fakirleşme oranıdır. Kısacası, kamu işveren heyetinin ikinci teklifi, 'Dağ fare mi doğuruyor?' sorusunu çağrıştırıyor, yine yükü taşımak memura bırakılıyor endişesini yaratıyor, beklentileri boşa düşürüyor" diye konuştu.