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Eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 09:09, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 09:21
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Eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence mekanına gelen şüpheliler ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlilerinden S.T. (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, başka bir güvenlik görevlisi de darp sonucu yaralandı.

Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede 5 müşteri de hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi.

6 yaralı ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada bulundu.

Ekiplerin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

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