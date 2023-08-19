Gaziantep'te ekmek fiyatlarında indirime gidildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 12 Eylül 2022'de satışa başlayan HAYDİ, 5,5 lira olan ekmek fiyatını 50 kuruş indirim yaparak 5 liraya düşürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAYDİ sorumlusu İbrahim Yılmaz, 56 büfeyle hizmet verdiklerini belirtti.

Büfelerin sayısını artırmayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "Ekmek fiyatlarındaki değişiklik, un ve diğer girdi maliyetlerinde yaşanan artışın bir sonucu olarak önce yukarı yönlü revize edilmişti. Ancak Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla halkın ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla 5,5 lira olan ekmek fiyatları, 50 kuruşluk bir indirimle 5 liraya düşürüldü." ifadelerini kullandı.