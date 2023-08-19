'Sirkeci-Kazlıçeşme hattı yıl sonuna kadar işletmeye alınacak'
İstanbul'daki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda test sürüşü gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem projesinin test sürüşüne katıldı.
Uraloğlu, test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedeflediklerini açıkladı.
HATTA 8 İSTASYON OLACAK
Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hat, gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma başlatılacak.
Projede Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacak.