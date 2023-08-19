Beylikdüzü'nde apartmanın 13. katından düşen kadın öldü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Mahallesi'nde 14 katlı bir apartmanda yaşayan Efsane T, henüz belirlenemeyen nedenle 13. kattaki dairesinin penceresinden zemindeki toprak alana düştü.

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