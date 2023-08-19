Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı
Suriye ve İran'dan ülkeye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 25 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 12:10, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 12:19
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."