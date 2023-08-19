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Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı

İstanbul'da devlet hastanesinde çalışan ve hastalarından bıçak parası istediği iddia edilen doktor B.E. ile ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 13:03, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 13:04
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Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı

Bir hasta yakını, İstanbul'da bir kamu hastanesinde görev yapan doktor B.E. hakkında şikayette bulundu. Doktorun, para vermeyi reddeden hastaların ameliyatlarına girmediği, asistanlarını ameliyata soktuğu iddia edildi. İstanbul Mali Şube polisi tarafından doktor görev yaptığı hastanede gözaltına alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Başkasına ait telefon hattı kullandı

Doktorun, yaptığı rüşvet görüşmelerinin açığa çıkmaması için kendi telefonunu kullanmadığı tespit edildi. Rüşvet parasını alacağı gün ve saati bildirmek için, başkasının üzerine kayıtlı bir hattı kullandığı ortaya çıktı.

Bıçak parasına tarife

Yapılan çalışmalarda şüphelinin ameliyatlarında tarife belirlediği, hastanın durumuna göre kamu hastanesinde 120 bin lira, özel hastanede 150 bin lira bıçak parası istediği öğrenildi.

Hasta yakını ameliyat için traktörünü sattı

Mağdur bir hasta yakını verdiği ifadesinde, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını ifade etti. Mağdur hasta yakını ifadesinde, "Yeğenimi muayene ettikten sonra kanserin ciğere sıçramak üzere olduğu ve ölümcül sonucu olacağını, kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi. Para vermeyip sıraya girersek, uzun süre bekleyip sıradan bir doktora ameliyat olacağımızı söyleyince ben de traktörümü satıp ödeme yaptım" dedi.

Odası didik didik arandı

Yapılan operasyonda doktorun hastanedeki odası didik didik arandı. Rüşvetten elde edildiği düşünülen 275 bin liraya ve çok sayıda gayrimenkule ait belgelere de el konuldu. Doktor B.E., polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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