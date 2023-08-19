Dernek kapısına sıkıştırılan not ve harçlık duygulandırdı

Amasya Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine gelen üyeler, kapıya bir not eşliğinde 200 lira sıkıştırıldığını gördü.

Kağıda yazılı olan "Ethem amca, geldim kapalıydı. 200 TL biriktirdim. Sana bıraktım. Teyzenin protez ayağı için kullanın. Sizi çok seviyoruz." notu ise dernek çalışanlarını duygulandırdı.

Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ethem Güdek, sabah notu ve parayı gördüklerinde çok duygulandıklarını belirterek, "İnanılmaz mutlu olduk. Hatta mutluluktan gözlerimden yaş aktı. Halen böyle insanların var olduğunu bilmek bize büyük bir güç veriyor. Bir teyzemize protez almak için kampanya başlatmıştık ve bunu sosyal medyadan da duyurmuştuk. Küçük olduğunu düşündüğümüz kardeşimizin kim olduğunu bilmiyoruz ama kendisine bu güzel davranışı için çok teşekkür ediyoruz." dedi.