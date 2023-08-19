MEB'in mazeret tayininde 'il/ilçe emri' çıkmazı
MEB'de öğretmenler için her yıl iki kez (yarıyıl tatili ve yaz tatili) mazeret tayini yapılmaktadır. Tayini çıkmayan yani tercihlerine atanamayan öğretmenler de her yıl il/ilçe emrine atanma talebinde bulunmaktadırlar. Mazeret tayinlerinde son birkaç yıla kadar yarıyıl tatilinde de uygulanan il/ilçe emri son yıllarda sadece yaz tatili mazeret atamasında uygulanmaktadır.
Mevzuatta ya da duyuruda da olmamasına rağmen neredeyse istisnasız yapılan uygulamanın bu yıl da tekrar etmesi beklenmektedir.
İşte bu bekleyiş öğretmenlerde büyük bir endişe oluşturmakta acaba il/ilçe
emri olacak mı sorusu kafalarını karıştırmaktadır. Aile bütünlüğünü sağlamak,
sağlık özrünü göre yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin bu kaygıları normaldir.
Normal olmayan ise kaygı ile kendini garanti altına almak için çok uzak kurumları
dahi tercih etmek zorunda bırakılmalarıdır. Sonuçta il/ilçe emri mevzuatın gereği
olmayıp idarenin takdiri ile yapılan ya da yapılmayan bir uygulama olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Tercih etmese "ya il/ilçe emri olmazsa ne yaparım?" Sorusunun baskısı ağır
basıp tercih yapan öğretmen daha sonra il/ilçe emrine atanan öğretmenden daha
mağdur duruma düşmekte daha yakın kurumlarda çalışmaları mümkün iken maalesef
hatta çoğu zaman yüksek puanına rağmen aksi durum gerçekleşmektedir.
Bir çok yazımızda il/ilçe emri uygulanacaksa duyuruda yer alması yani tüm öğretmenlerin
bu durumdan haberdar olarak tercih yapması gerektiğini vurgulamıştık.
MEB'de kendi cephesinden bakarak il/ilçe emrini önceden açıklamaları halinde
boş olan kurumların dolmayacağı, öğretmenlerin il/ilçe emri hakkına yöneleceğini
düşünmektedirler.
Fakat bir gerçek var ki il/ilçe emri sonradan da olsa her yıl uygulanmaktadır.
Bu durumda duyuruda da belirtilerek tüm öğretmenlerin eşit şartta yarışmasını
sağlamak, il/ilçe emrine atananların atamalarının yine puan üstünlüğüne göre
yerelde yapılması daha adil bir yaklaşım olmaz mı?
Kaldı ki sonradan açıklanıp yapılan il/ilçe emri uygulamalarının il/ilçe emrine atanan öğretmenlerin kadrolarının tercih döneminde kullanılamaması/ muhtemelen boşalacak kadronun boşalması halinde dahi tercih edenin gidememesi ve iptal durumları gibi sorunları da beraberinde getirmektedir.
Maksut BALMUK
Öğretmen